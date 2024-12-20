Симоньян и Преснякова-старшего наградили орденами

Главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а музыкант Владимир Пресняков-старший был удостоен ордена Почета. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.

«За большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Симоньян Маргариту Симоновну — главного редактора автономной некоммерческой организации „ТВ-Новости“, город Москва», — отмечается в документе.

Кроме того, орденом Дружбы наградили артиста Дмитрий Харатьяна, а орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — его коллегу Игоря Верника.

Ранее в пятницу министр обороны Андрей Белоусов передал вдове генерала Игоря Кириллова «Золотую Звезду» Героя России.