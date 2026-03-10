Симоньян предложила ввести штрафы за отказ в аренде жилья семьям с младенцами

Ввести штрафы для тех, кто отказывает семьям с младенцами в аренде жилья, предложила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Об этом она сообщила в телеграм-канале .

Симоньян рассказала, что недавно узнала о нежелании риелторов работать с такими клиентами. Оказалось, что причиной для дискриминации стали сами собственники квартир — они часто не хотели сдавать жилье семьям именно из-за маленьких детей.

Она добавила, что обычно не поддерживает жесткие меры, однако в этой ситуации сочла их оправданными.

«Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры вроде введения штрафов или иной ответственности, но это, кажется, тот самый случай. За демографию мы боремся, ага», — заявила Симоньян.

