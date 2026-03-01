Аналитики выявили города с наибольшим спросом на посуточную аренду жилья в России

В феврале и марте 2026 года аналитики выявили города с наибольшим спросом на посуточную аренду жилья. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Уфа, написали «Государственные новости» .

Согласно исследованию, проведенному «Домклик» и опубликованному РБК, Москва заняла первое место с долей 7,4% от общего числа бронирований за указанный период. Санкт-Петербург получил 7,1%, Уфа — 4,8%. При этом Уфа обошла Казань, которая ранее входила в тройку лидеров.

Также в рейтинг вошли Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Кисловодск, Новосибирск, Нижний Новгород, Пятигорск и Тюмень. Эксперты определили медианные ставки посуточной аренды и сопоставили их с показателями прошлого года.

Самая высокая медианная стоимость за ночь зафиксирована в Москве — 4,9 тыс. рублей, при этом за год показатель снизился на 4,9%. В Санкт-Петербурге аренда достигла 4,6 тыс. рублей и выросла на 17,5%. Более заметный рост показал Нижний Новгород, где ставка увеличилась на 19% и составила 3,5 тыс. рублей в сутки. Минимальные значения среди городов из списка аналитики отметили в Уфе, Новосибирске, Тюмени и Краснодаре.