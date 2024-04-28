Силуанов оценил поручение о пересмотре выплат пострадавшим от паводков | 360°

Общество 28 апреля 2024, 15:13 Силуанов оценил поручение о пересмотре выплат пострадавшим от паводков Силуанов: средства на пересмотр выплат пострадавшим от паводков найдут РИА «Новости»

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Минфин в обязательном порядке найдет необходимые денежные средства на пересмотр размера выплат пострадавшим при паводках. Об этом журналисту Павлу Зарубину сказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Безусловно, паводки — это люди и жилье наших граждан. Поэтому в безусловном порядке найдем необходимые средства», — заявил он.

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Ранее президент Владимир Путин поручил оценить и при необходимости скорректировать размер выплат россиянам, которые пострадали от весенних наводнений.

Глава государства указал, что в Оренбургской области подали порядка 400 тысяч заявлений на выплаты от пострадавших в результате паводков, однако финансовую помощь оказали лишь 46 тысячам местных жителей. Он призвал местные власти должным образом разобраться в этой ситуации.

Кроме того, Путин поручил организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов.