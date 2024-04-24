Путин призвал организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:00 Путин призвал организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов Путин поручил как можно скорее организовать отдых детям из подтопленных регионов РИА «Новости»

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Отдых детей из регионов, пострадавших от паводков, необходимо организовать как можно скорее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнений.

Он отметил, что в стране уже есть такая практика. В случаях ЧП власти организовывают детям отдых.

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«Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это, как можно быстрее», — подчеркнул глава государства.

Соответствующее поручение он дал вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Также президент обратил внимание на другую категорию населения. По его словам, ветераны и пенсионеры в пострадавших в результате паводка региона нуждаются в особом внимании. Путин призвал оказать им нужную помощь.

Во время выступления на совещании глава государства уточнил, что при необходимости выплаты пострадавшим и потерявшим имущество во время подтопления жителей скорректируют.