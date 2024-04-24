Путин призвал организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов | 360°

24 апреля 2024, 16:00
Путин призвал организовать отдых для детей из пострадавших от паводков регионов
Путин поручил как можно скорее организовать отдых детям из подтопленных регионов
Отдых детей из регионов, пострадавших от паводков, необходимо организовать как можно скорее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнений.
Он отметил, что в стране уже есть такая практика. В случаях ЧП власти организовывают детям отдых.
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«Сейчас весна, праздники длинные майские. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это, как можно быстрее», — подчеркнул глава государства.
Соответствующее поручение он дал вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Также президент обратил внимание на другую категорию населения. По его словам, ветераны и пенсионеры в пострадавших в результате паводка региона нуждаются в особом внимании. Путин призвал оказать им нужную помощь.
Во время выступления на совещании глава государства уточнил, что при необходимости выплаты пострадавшим и потерявшим имущество во время подтопления жителей скорректируют.
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Владимир Путин
Наводнение в Оренбургской области
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