Путин возмутился данным по выплатам пострадавшим от паводков | 360°

24 апреля 2024, 17:02
Путин возмутился данным по выплатам пострадавшим от паводков
Несоответствие числа полученных заявлений от живущих в зоне паводков людей и количества выданных компенсаций вызвало вопросы у президента России Владимира Путина. Глава государства на совещании по ликвидации последствий подтоплений в регионах страны поручил разобраться с этим вопросом.
Путин указал, что в той же Оренбургской области приняли свыше 400 тысяч заявлений от пострадавших в результате паводка. Финансовую помощь при этом оказали только 46 тысячам местных жителей — чуть более 10%. Президент обратил внимание, что аналогично ситуация складывается и в других областях.
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По словам губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, заявки поступают от всех, кто находится в зоне ЧС — не только от людей с подтопленных территорий. Глава региона добавил, что с населением ведут разъяснительную работу.
«То есть подают [заявления] люди, которые не попали в зону паводка? Понятно, но тогда непонятно, зачем принимать эти заявления», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что разобраться с происходящим стоит «как следует». Президент также призвал наладить работу понятным людям образом.
Наводнения
Владимир Путин
Наводнение в Оренбургской области
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