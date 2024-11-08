Силовики проверили более 70 цыган в челябинском городе Троицке

Рейд по местам проживания цыган провели в Троицке под Челябинском

В Троицке прошли рейды по «местам компактного проживания лиц, склонных к противоправной деятельности». Силовики побывали в 15 домах и проверили более 70 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, объектами для проверок стали дома местных цыган.

«Все лица проверили на предмет выявления их причастности к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания», — отметили в сообщении.

Также правоохранители проверили соблюдение законодательства в области оборота оружия. В результате они изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы. Все найденное направили на исследование.

В рейде участвовали представители военного комиссариата, они вручили жителям Троицка повестки о явке для постановки на воинский учет.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил полиции разработать программу мероприятий по проверке мест и рейдов, где проживают цыгане. Такие меры приняли после убийства таксистки 16-летним парнем из цыганской диаспоры в Коркине.