Сибирский антициклон принес в Москву морозы: что будет с погодой в пятницу и на выходных

В Москве началось похолодание, к выходным температура может упасть ниже -20 градусов. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он объяснил, что морозы придут в город под влиянием усиливающегося сибирского антициклона. По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба.

«Облаков в небе над регионом по-прежнему будет довольно много, местами пройдет небольшой снег, и роста температуры днем ожидать не стоит», — отметил специалист.

Столбики термометров в пятницу упадут в Москве до отметки -9…-11 градусов, в Подмосковье — до -8…-13.

В субботу станет еще холоднее, но осадков не ожидается. Леус предположил, что ночью температура опустится до -17…-19 градусов, а днем — до -13…-15 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов не исключил снегопады после морозных выходных. Он предупредил жителей столицы, что ночь на воскресенье станет самой холодной — температура может опуститься до отметки -30 градусов.