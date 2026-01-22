Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве ожидается снег после сильных морозов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT сообщил, что после морозных выходных в столице вновь может появиться снег.

Синоптик отметил, что в пятницу температура опустится с -14...-13 градусов утром до -20...-18 градусов ночью. Ночь на субботу также обещает быть холодной — от -25 до -20 градусов.

«Ночь на воскресенье самая холодная. По области не исключено понижение до уровня -30 градусов», — добавил он.

В дневное время субботы температура будет чуть выше -20 градусов, а в ночь на понедельник ожидается от -25 до -20 градусов. Однако, по словам эксперта, затем морозы начнут ослабевать.

«Вечером — -15...-13 градусов, может посыпать снег», — подытожил Шувалов.