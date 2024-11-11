Штат российских госорганов сократят на 10%

«Коммерсант»: с 1 июля в России сократят 10% штатных мест для госслужащих

Штатную численность территориальных подразделений госорганов к 1 июля 2025 года планируют сократить на 10%. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации издания, реформа коснется порядка 400 тысяч человек. После сокращения штата зарплаты оставшихся сотрудников повысят.

Источник газеты пояснил, что власти решили пойти на этот шаг из-за информатизации, которая приводит к росту эффективности при меньшем числе чиновников. В секретариате курирующего административную реформу вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко не исключили, что сокращение штата чиновников может превысить планку в 10%.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров предложил внедрять в госсекторе технологии искусственного интеллекта. По его мнению, использование передовых разработок поможет справиться с дефицитом работников. Многие рабочие процессы уже «уходят в цифру», подчеркнул Егоров.