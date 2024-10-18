Чиновников предложили заменить роботами. ИИ нашли новое применение

Справиться с кадровым голодом в ряде отраслей можно с помощью внедрения технологий ИИ в госсекторе. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, сообщил РБК .

На сессии Московского финансового форума, посвященной цифровизации, руководитель Федеральной налоговой службы предложил использовать передовые технологии для борьбы с дефицитом работников. По его мнению, из государственного сектора могут перейти сотрудники, рутинную работу которых может выполнять искусственный интеллект.

Егоров добавил, что многие рабочие процессы уже «уходят в цифру», и в будущем подобных случаев станет больше.

В 2023 году количество вакансий, связанных с использованием навыков в сфере ИИ, увеличилось в 10 раз. Из-за развития технологий стали появляться новые профессии.