Шоу дронов устроили на День Победы в Магаданской области

Необычное представление показали в небе над поселком Палатка в честь Дня Победы. В нем задействовали 400 беспилотных аппаратов, сообщили в Telegram-канале «Шоу дронов Геоскан».

Во время выступления сотни дронов синхронно выстраивались в разные фигуры. Посмотреть на шоу съехались люди со всей Магаданской области.

Аналогичная праздничная программа состоялось 7 мая в Магадане рядом со спорткомплексом «Президентский». Посмотреть на необычное представление пришли тысячи зрителей.

На параде Победы в Москве в честь 9 Мая в ходе прохода военной техники россиянам впервые показали новейшие боевые машины БРЭМ-1. Также в мепроприятии приняли участие военные беспилотники «Орлан-10», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».