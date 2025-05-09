Шоу дронов устроили на День Победы в Магаданской области

Необычное представление показали в небе над поселком Палатка в честь Дня Победы. В нем задействовали 400 беспилотных аппаратов, сообщили в Telegram-канале «Шоу дронов Геоскан».
Во время выступления сотни дронов синхронно выстраивались в разные фигуры. Посмотреть на шоу съехались люди со всей Магаданской области.
Аналогичная праздничная программа состоялось 7 мая в Магадане рядом со спорткомплексом «Президентский». Посмотреть на необычное представление пришли тысячи зрителей.
На параде Победы в Москве в честь 9 Мая в ходе прохода военной техники россиянам впервые показали новейшие боевые машины БРЭМ-1. Также в мепроприятии приняли участие военные беспилотники «Орлан-10», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».
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