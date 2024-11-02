Школьных охранников вооружат с 1 января

«Известия»: охранников в школах обяжут иметь при себе оружие и бронежилет

ЧОПовцев с 1 января обяжут иметь справку о физподготовке, резиновую дубинку, наручники, а при определенных условиях — табельное оружие, бронежилет и каску. Как сообщили «Известия» , Роспотребнадзор утвердил изменения в ГОСТ об охране школ, детских садов и колледжей.

«Сотрудники ЧОП должны иметь документы, которые доказывают: человек прошел дополнительную физическую подготовку. Это, к примеру, занятия по специфике оказания охранных услуг, практические тренировки по действиям при нападении или возникновении ЧС непосредственно в самой школе и другие условия», — написали авторы материала.

Более того, в соответствии с ГОСТ для объектов может быть предусмотрен усиленный режим охраны. В договорах на предоставление услуг частных охранных предприятий такие ситуации обычно прописывают отдельно. Это могут быть случаи, связанные с повышенной опасностью в регионе, резким изменением криминогенной обстановки в области или другими подобными обстоятельствами.

В условиях усиленной охраны сотрудники ЧОП должны быть экипированы в бронежилеты и бронекаски, а также иметь при себе служебное оружие.

Ранее скандальный случай произошел в челябинской коррекционной школе — ученик напал на преподавателей и одноклассников с молотком и ножом, пострадали несколько детей. На входе в школу дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия. Оказалось, что подросток прошел в учебное заведение с оружием через выключенные рамки-металлодетекторы. Следователи возбудили уголовное дело и назвали охрану в школе формальной.