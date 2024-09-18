СК назвал формальной охрану в школе Челябинска, где произошло нападение

СК: в челябинской школе, где произошло нападение, не работали турникет и рамка

Охрана в коррекционной школе № 68 в Челябинске, где ученик напал на одноклассников с молотком, была формальной. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном СУ СК.

«Пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены», — рассказали в ведомстве.

Ранее СК сообщил о задержании замдиректора охранного предприятия, которого обвинили в организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также 18 сентября задержали заместителя директора школы № 68, его обвинили в халатности. Кроме того, следователи начали проверку в больнице, в которой совершивший нападение подросток стоял на учете.

Учащийся школы № 68 атаковал своих одноклассников и учителей утром 16 сентября. Подросток смог пронести в учебный класс молоток и нож. В результате нападения пострадали несколько детей. В момент атаки на входе в школу дежурила 51-летняя сотрудница частного охранного предприятия.