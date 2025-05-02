Школьные звонки в мае заменят на песни Победы

В Российских школах вместо традиционных звонков в мае будут звучать военно-патриотические песни. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

В стенах учебных заведений зазвучат песни «Катюша», «Смуглянка» и «Казаки в Берлине». Благодаря этому нововведению школьники познакомятся с музыкой, которая поддерживала советский людей в трудные времена.

Министр образования Сергей Кравцов отметил важность памяти о подвигах защитников Родины.

«День Победы — это священный праздник для всей нашей страны, для каждой семьи. Мы помним тех, кто защитил Родину в годы войны, кто подарил нам мир», — подчеркнул он.

Ранее военный корреспондент и пауэрлифтер Марьяна Наумова призвала не добавлять в школьную программу дополнительные уроки патриотизма. По ее словам, любовь к Родине следует прививать в рамках занятий, которые уже есть в программе. Учителя могут говорить о патриотизме во время занятий истории и ОБЖ.