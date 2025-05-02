Военкор Наумова выступила против отдельных уроков патриотизма в школах

Патриотическое воспитание должно проходить в рамках уже имеющейся образовательной программы, без дополнительных уроков. Об этом в эфире радио Sputnik заявила военный корреспондент четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова.

Она обратила внимание на высокую нагрузку на учащихся и призвала не добавлять дополнительные уроки патриотизма.

«Все необходимые темы и тезисы должны быть заложены в уроках истории. Плюс есть „Разговоры о важном“, ОБЖ», — подчеркнула военкор.

Наумова объяснила, что у детей возникает живая реакция, когда они слышат истории от военных. Она предположила, что школы могут чаще звать публичных людей, которые говорили бы с молодежью о патриотизме.

Ранее патриотические мероприятия для школьников в Подмосковье провели сотрудники Росгвардии. Учащихся познакомили с тем, как работают росгвардейцы, и научили оказывать первую помощь. На занятиях подростки также примерили бронежилеты и противогазы.