Школьнице на Алтае отказались выдать паспорт из-за необычной подписи

В эфире телеканала отметили, что сотрудники отдела по вопросам миграции два месяца задерживали выдачу паспорта. По их мнению, документ с такой подписью считается недействительным, потому что с ним, например, не получится оформить банковскую карту.

Однако мать девушки рассказала, что давно подписывается «Человек Надежда», и она никогда не сталкивалась с какими-либо сложностями.

Юрист Евгения Яновская отметила, что с подписью подростка все в порядке, ведь на законодательном уровне никаких требований к ней не предусмотрено. Однако к обладателю такого документа могут возникнуть вопросы от госорганов, когда нужно будет подтвердить личность свидетельством о рождении.

