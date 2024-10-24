Школьники на Камчатке жестко отравились из-за яичной смеси для блинов

Массовое отравление школьников на Камчатке произошло из-за сальмонеллы в блинах

Школьники массово отравились в городе Елизово на Камчатке. В яичной смеси, из которой готовили блины для учеников, нашли сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора .

«Проведены исследования продукции, которая могла привести к отравлению школьников. В результате была обнаружена сальмонелла в яичной смеси, которая использовалась для изготовления блинов АО „Петропавловский хлебокомбинат“», — указали в ведомстве.

Также сотрудники ведомства установили, что предприятие не оформляло производственные ветеринарные сопроводительные документы на меланж.

При этом для изготовления блинов использовали яичную смесь собственного производства. Региональное управление Россельхознадзора установило, что предприятие делает меланж из яиц, которые поставляет новосибирская птицефабрика «Алмаз».