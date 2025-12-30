Шесть отметок в паспорте смогут поставить россияне с 2026 года

МВД: С 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспорте 6 отметок

Граждане России с 1 января 2026 года могут по желанию проставить шесть отметок в своем паспорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Речь идет об отметках о ранее выданных паспортах, детях, регистрации и расторжении брака, номере записи единого федерального информационного регистра и идентификационном номере налогоплательщика.

Также можно проставить отметки о группе крови и резус-факторе и выданных действительных документах, удостоверяющих личность за пределами страны.

В МВД отметили, что отметки проставляются МВД, территориальными подразделениями, организациями здравоохранения, МФЦ или налоговыми органами при наличии сведений.

Депутат Госдумы Каплан Панеш отмечал, что ИД ЕРН в паспорте станет для россиян персональным ключом в информационных системах и упростит получение государственных услуг.