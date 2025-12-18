На пенсионерку завели дело после попытки повторить схему Долиной

В Туле пенсионерка хотела наживиться на покупателе квартиры по схеме Долиной

В Туле пожилая женщина продала квартиру, но спустя время потребовала деньги обратно. После разбирательства уголовное дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пенсионерка продала мужчине однокомнатную квартиру в сентябре 2024 года, запросив за нее 1,6 миллиона рублей. Через несколько дней его риелтору стали приходить угрозы о расправе от родственников продавца. Позже они объяснили, что перепутали покупателя с мошенниками.

В это же время 69-летняя женщина подала заявление в полицию. Она сообщила, что отдала неизвестным 600 тысяч рублей со своих счетов. Суд первой инстанции аннулировал договор купли-продажи, и продавца обязали вернуть всю сумму.

На суде пенсионерка сообщила, что мошенники были, но она не успела отдать им 1,6 миллиона. При этом она отказалась возвращать сумму покупателю, но собиралась выплачивать со своей пенсии по три тысячи рублей.

Житель Тулы, не раздумывая, написал заявление на пенсионерку. Следователи возбудили против экс-владелицы квартиры уголовное дело.

Ранее в Москве покупатель отсудил у пенсионерки недвижимость, заявившей о мошенничестве по схеме Долиной.