Схем так много, что становится не по себе. Как не попасть на сайты мошенников

Мошенники научились создавать копии известных сайтов и использовать в своих преступных схемах технологию искусственного интеллекта. Об этом 360.ru сообщила правозащитница Екатерина Дуб.

Она отметила, что многие злоумышленники освоили программирование и теперь активно создают фишинговые сервисы и сайты.

«Мошенники могут имитировать личные кабинеты, например, управляющих компаний, чтобы человек ввел свой логин и пароль», — отметила она.

Также мошенники часто просят от лица УК скачать вредоносное ПО или программу удаленного доступа. В результате обманутые люди теряют персональные данные и деньги. По словам специалиста, злоумышленники могут имитировать даже сайт «Госуслуги» и убедить жертву, что они получили доступ к их аккаунту.

Дуб добавила, что для создания сайтов-клонов преступники используют ИИ. Вместе с технологией нейросетей развивается и кибермошенничество. В качестве примера эксперт напомнила о дипфейках, которые аферисты тоже активно применяют для обмана граждан.

«Этих схем огромное количество в Сети. Нужно быть чистоплотным в интернете, быть внимательным, смотреть, куда нажимаешь и на автомате стараться никуда не скролить, не тыкать», — подчеркнула специалист.

Ранее аферисты начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД с помощью нейросетей. Правоохранители предупредили, что преступники благодаря дипфейкам могут притворяться родственниками или должностными лицами.