Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вернулся в Россию

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом журналист сообщил РИА «Новости» .

«Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал он.

Белоусов поблагодарил дипломатов и российское посольство в Баку за помощь.

Освобождение журналиста произошло после переговоров между помощником президента России Юрием Ушаковым и его азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым.

Днем 25 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что шеф-редактор покинул территорию Азербайджана и уже направляется в Россию.

В июне власти республики в агентстве «Sputnik Азербайджан», входящем в состав медиагруппы «Россия сегодня», задержали семь человек. Местный суд отправил под арест на четыре месяца главу редакции Игоря Картавых и Белоусова. Еще пятерых сотрудников с гражданством Азербайджана отпустили под подписку о невыезде.