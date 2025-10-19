Главу редакции «Sputnik Азербайджан» освободили из-под стражи

Исполнительного директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, задержанного ранее в Баку, освободили. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, написал «Интерфакс» .

По ее словам, Картавых покинул территорию Азербайджана и уже направляется в Россию.

Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова арестовали в конце июня. Позднее, 10 октября, стало известно, что Картавых перевели под домашний арест.

Как писал «Коммерсант», освобождение стало результатом переговоров между помощником президента России Юрием Ушаковым и его азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым.

Решение, по данным издания, было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. В качестве взаимных шагов Россия также освободила одного из задержанных граждан Азербайджана.

В тот же день стало известно, что бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отпустили в обмен на Картавых.