Захарова заявила о вылете шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» в Россию

Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова освободили, он покинул Баку на самолете. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, азербайджанский суд освободил журналиста из-под ареста.

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — уточнила дипломат.

Руководство республики в июне задержало семь человек в агентстве «Sputnik Азербайджан», входящем в состав медиагруппы «Россия сегодня». Местный суд арестовал главу редакции Игоря Картавых и Белоусова на четыре месяца. Еще пятерых сотрудников с гражданством Азербайджана отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Сети появились сообщения, что директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева освободили в обмен на Картавых. По информации «Коммерсанта», об этом на встрече в Баку договорились президент Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев.