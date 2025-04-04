«Шашлычное эмбарго» предложили ввести в России перед майскими праздниками

Во время майских праздников в России могут временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы из-за ажиотажного спроса. Об этом со ссылкой на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе Минсельхоза Оксане Лут сообщило РИА «Новости» .

«В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне», — заявил Чернышов в комментарии агентству.

Среди предложенных вице-спикероминициатив — ограничение экспорта свинины и мяса птицы до 1 июня, а также введение беспошлинных кват на импорт свинины и говядины общим объемом не менее 150 тысяч тонн.

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