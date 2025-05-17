«Шанс всегда есть». 91-летняя бегунья из Климовска раскрыла свой секрет успеха
Спортсменка Богатова: бегать можно в любом возрасте, даже в 90 лет
Чтобы достигнуть успехов в беге, необходимо регулярно тренироваться. Об этом 360.ru рассказала 91-летняя жительница Климовска Клара Богатова, которая выиграла очередной марафон на три километра.
Спортсменка призналась, что начала бегать в 69 лет, хотя до этого никогда не интересовалась спортом. В студенческие годы она не могла преодолеть даже трассу в несколько километров.
«Бегаю давно — вышла в 69 лет на пенсию и начала этим заниматься. Живу в Подмосковье, в Климовске. Бежала три километра, раньше бегала 10. Четыре раза пробегала полумарафон на 21 километр», — сообщила пенсионерка.
Климовчанка обратила внимание на живописность трассы и добавила, что три километра пробежать по ней было не сложно.
«Там не тяжелая была дистанция — ровная, подъемов нет, очень живописная трасса. Бежали мимо реки Казанка. Это широкая, большая река», — подчеркнула бегунья.
Она подтвердила, что заниматься спортом можно начинать в любом возрасте, но тренировки следует проводить регулярно.
Шанс всегда есть. Был у нас клуб любителей бега. Сначала по воскресеньям, а потом я поняла, что надо заниматься этим постоянно, каждый день
Клара Богатова
Спортсменка из Климовска
Спортсменка добавила, что в последнее время ее подводят колени, поэтому она преодолевает небольшие дистанции по пять или семь километров. За месяц тренировок она пробегает около ста.
Ранее марафон на девять километров прошел в Истре. Спортивное мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы.