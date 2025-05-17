«Шанс всегда есть». 91-летняя бегунья из Климовска раскрыла свой секрет успеха

Спортсменка Богатова: бегать можно в любом возрасте, даже в 90 лет

Чтобы достигнуть успехов в беге, необходимо регулярно тренироваться. Об этом 360.ru рассказала 91-летняя жительница Климовска Клара Богатова, которая выиграла очередной марафон на три километра.

Спортсменка призналась, что начала бегать в 69 лет, хотя до этого никогда не интересовалась спортом. В студенческие годы она не могла преодолеть даже трассу в несколько километров.

«Бегаю давно — вышла в 69 лет на пенсию и начала этим заниматься. Живу в Подмосковье, в Климовске. Бежала три километра, раньше бегала 10. Четыре раза пробегала полумарафон на 21 километр», — сообщила пенсионерка.

Климовчанка обратила внимание на живописность трассы и добавила, что три километра пробежать по ней было не сложно.

«Там не тяжелая была дистанция — ровная, подъемов нет, очень живописная трасса. Бежали мимо реки Казанка. Это широкая, большая река», — подчеркнула бегунья.

Она подтвердила, что заниматься спортом можно начинать в любом возрасте, но тренировки следует проводить регулярно.