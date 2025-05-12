«Забег Победы» прошел в Истре

В Истре прошел традиционный патриотический марафон «Забег Победы». В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы и собрало более 600 участников.

Спортсмены преодолели символическую дистанцию в девять километров. Маршрут прошел по пересеченной местности от музея «Новый Иерусалим» вокруг Ново-Иерусалимского монастыря. Принять участие в мероприятии мог каждый желающий. Организаторы предусмотрели две дистанции: патриотическую в 2,2 километра — для любителей и соревновательную длиной 9 километров — для спортсменов.

На старт участники вышли целыми семьями — с флагами, в футболках с символикой Дня Победы. Бежали и дети, и пенсионеры, и профессиональные спортсмены. Многие признавались, что для них это не просто спортивное мероприятие, а способ почтить память героев войны.

На финише развернули два больших флага — триколор и точную копию Знамени Победы.