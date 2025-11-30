Шампанское внезапно подорожало в России

Отечественное шампанское за год подорожало на 10,2%

За год в России выросла средняя цена отечественных сортов игристых вин. Эту информацию предоставил представитель «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, сообщил «Коммерсантъ» .

Еще год назад этот напиток стоил в России примерно на 10% дешевле. Сейчас литр игристого вина отечественного производства стоит 565 рублей. Закупаться таким алкоголем перед новогодними праздниками специалист посчитал бессмысленным.

Он полагает, что стоимость продукта не вырастет, поскольку объем продаж в декабре традиционно высок, что позволяет заводам зарабатывать просто на массовом спросе.

Напротив, рассказал Леонов, чем ближе новогодние праздники, тем больше скидок на игристые вина будут предлагать крупные ретейлеры, которым придется конкурировать за покупателей.

Ассоциация привела и региональные данные. Дороже всего, в среднем, отечественные игристые вина стоят на Сахалине. Здесь ценник за бутылку доходит до 1000 рублей. Дешевле всего будет приобрести такой алкогольный напиток в Дагестане — в среднем бутылка стоит тут около 344 рублей.

Ранее в России предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год.