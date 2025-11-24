В России предложили ввести мораторий на повышение цен на алкоголь в Новый год

Перед Новым годом и в зимние каникулы необходимо ввести мораторий на повышение цен на алкоголь. Об этом 360.ru рассказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

Он напомнил, что шампанское — атрибут новогоднего стола. ФАС ограничивает цены на борщевой набор, и некоторые торговые сети злоупотребляют на праздниках и наживаются на продаже спиртного.

«На список продуктов они не могут цены поднять, и некоторые магазины поднимают цены на алкоголь. <…> Шампанское — это атрибут новогоднего праздника. И надо, чтобы мы избежали злоупотребления, особенно там, где есть монополия сетей», — подчеркнул Гриб.

По его словам, необходимо избежать спекуляции на новогодних праздниках.

«Нельзя наживаться на праздниках. <…> Есть слабые места, где сети пытаются нажиться на населении. Не надо на новогоднем ажиотаже, на наших с вами деньгах на новогодние праздники наживаться недобросовестным сетям», — заключил член ОП.

Гриб добавил, что выступает против злоупотребления алкоголем.

Ранее россиян предупредили о росте цен на продукты для новогоднего стола. Стоимость увеличилась на 12%.