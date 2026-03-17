Налоговый юрист Вахрамян предупредила, что ошибки в трудовой книжке могут повлиять на размер пенсии

Ошибки в трудовой книжке могут привести к сокращению размера пенсии, так как этот документ подтверждает трудовой стаж и периоды официальной работы. Налоговый юрист ООО «АльянсКонсалтинг» Татьяна Вахрамян рассказала о возможных рисках и способах их устранения в беседе с ОТР .

По словам эксперта, даже одна ошибка в числе или годе может привести к тому, что несколько месяцев или лет стажа выпадут из расчета. Также встречаются записи без номера приказа, подписи ответственного лица или печати организации.

«Если ошибка допущена в записи о приеме на работу, переводе или увольнении, исправление должен внести работодатель, который делал эту запись», — разъяснила Вахрамян.

Если организация продолжает работать, необходимо обратиться туда с заявлением и документами, подтверждающими правильные данные. В случае с ликвидированным предприятием стаж можно подтвердить через архив. Там могут храниться кадровые документы: приказы, личные карточки работников, ведомости.

«Иногда помогают и другие документы, если у вас сохранились на руках трудовые договоры, справки о работе или копии приказов», — рекомендовала налоговый юрист.

Проверить, все ли данные в трудовом стаже учтены, можно в любой момент. Вся информация будет в личном кабинете Соцфонда — войти туда можно через портал «Госуслуг». «Там отображаются сведения о страховом стаже, учтенных периодах работы и количестве пенсионных коэффициентов», — отметила Вахрамян. Если каких-то периодов работы нет или данные указаны неверно, можно обратиться в отделение Соцфонда и предоставить подтверждающие документы.

Юрист советует проверять эту информацию хотя бы за несколько лет до выхода на пенсию, чтобы устранить возможные неточности и внести коррективы.