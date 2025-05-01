Сезон шашлыка под угрозой. МЧС предупредило о заморозках на майские праздники

МЧС сообщило о заморозках и осадках в Москве на майские праздники

Ночные заморозки придут в столичный регион уже 1 мая. Понижение температуры продлится вплоть до 3 мая включительно, предупредила пресс-служба подмосковного управления МЧС в официальном Telegram-канале .

Ведомство сослалось на данные синоптиков и метеорологов Росгидромета. Специалисты прогнозируют резкое понижение температуры в регионе в ближайшие дни.

Согласно информации синоптиков, в ночное и утреннее время ожидаются заморозки от –1 до –6 градусов. И это еще не все неприятные новости о погоде в столице: как минимум 1 мая почти на всей территории Московской области ожидаются сильные дожди, а на севере региона возможен мокрый снег.

В отдельных районах прогнозируются грозы и порывы ветра до 16 метров в секунду. В самой российской столице воздух в праздничные дни не прогреется выше +10 градусов.

Значительное количество осадков ожидается в Москве и 2 мая. По предварительным оценкам метеорологов может выпасть до половины месячной нормы, при этом пик придется на вечер 1 мая — ожидается до 23 миллиметров осадков за несколько часов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС объявило в регионе желтый уровень погодной опасности. Ведомство порекомендовало жителям использовать общественный транспорт и избегать длительных поездок на личных автомобилях.

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