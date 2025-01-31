Россиянам рассказали, какой будет погода летом 2025 года
Синоптик Шувалов: лето 2025 года будет нормальным или жарким
Наиболее вероятно, что лето 2025 года будет нормальным или жарким. Прогнозы об экстремальной погоде давать преждевременно. Об этом 360.ru рассказал синоптик Александр Шувалов.
Специалист напомнил, что в большинстве случаев прогнозы основываются на климатических данных и параллелях с предыдущими годами. Однако таких теплых зим и январей, как в этом году, еще не случалось, поэтому долгосрочные прогнозы могут быть ошибочными. Кроме того, нужно учитывать общие тенденции изменения климата.
«Можно говорить только о вероятности того или иного сценария в летние месяцы. Около 30% вероятности того, что будет холодное лето. Все остальное — шансы на нормальное или жаркое. Об экстремальных явлениях можно говорить только в рамках краткосрочных прогнозов», — сказал синоптик.
Шувалов добавил, что в целом количество экстремальных погодных событий за последнее десятилетие выросло на четверть на территории России.
«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — заключил метеоролог.
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