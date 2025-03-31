Сезон ремонта. Спрос на стройматериалы в России подскочил на треть

Россияне начали приводить дома в порядок. В марте увеличились траты на сантехнику и оборот платежей в строительных интернет-магазинах, сообщила пресс-служба финтех-компании ЮMoney.

С 1 по 15 марта оборот онлайн-магазинов для ремонта и строительства по сравнению с прошлым годом вырос на 34%, строительных и пиломатериалов — на 23%. Средний чек не изменился — 20 026 и 13 431 рубль соответственно. Число оплат увеличилось на 35% и 26%.

Значительно вырос спрос на расходные материалы. Оборот и количество оплат подскочили в 2,5 раза, средний чек — на 16%, 9191 рубля. Повторился сезонный рост спроса на сантехнику. Траты в этой категории увеличились на 39%, до 23 237 рублей, оборот — в 2,5 раза, а количество транзакций — вдвое.

В магазинах предметов интерьера тоже аншлаг. Количество покупок выросло на 20%, оборот — на 85%, средний чек — на 55%, до 12 747 рублей. В мебельных магазинах, наоборот, количество покупок сократилось на 10% при росте среднего чека на 64%, до 16 736 рублей, и оборота на 47%. Траты россиян в интернет-магазинах для сада увеличились всего на 4%, до 4276 рублей, при росте оборота на 31% и количества оплат на 26%.

Началась подготовка к дачному сезону. Кандидат сельскохозяйственных наук и телеведущая Октябрина Ганичкина заявила, что в апреле можно выезжать на участки и засаживать теплицы.