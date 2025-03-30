30 марта 2025 15:50 Штрафы для дачников — 2025. Список запретов и наказаний Юрист Богданов объяснил, какие «дачные» штрафы существуют в 2025 году 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com Общество

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Незарегистрированные постройки, заросшие сорняками участки, нарушения противопожарной безопасности и неправильная утилизация мусора — все это может стать причиной для солидного штрафа. Полный список запретов для дачников собрал 360.ru.

За что могут оштрафовать дачников в 2025 году Владельцы дач по-прежнему обязаны соблюдать определенные правила, чтобы избежать штрафов за нарушения, связанные с разведением огня, сжиганием мусора и состоянием участка, рассказал 360.ru юрист Сергей Богданов. «Кроме того, в марте вступили в силу изменения, касающиеся порядка освоения участков и регистрации домов, за невыполнение которых тоже предусмотрели санкции», — добавил эксперт. Свет без счетчика Использование электричества на даче без заключения договора может повлечь за собой штраф, напомнил Богданов. «Некоторые дачники самовольно врезаются в линию, обходят счетчик или вообще не имеют прибора учета электроэнергии. Но так делать нельзя», — уточнил юрист. За подобные действия предусмотрен не только штраф до 15 тысяч рублей для физлиц, но и взыскание стоимости электроэнергии в полном объеме, рассчитанном по нормативу с повышающим коэффициентом.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Незарегистрированные постройки с фундаментом С 1 марта 2025 года в России вступили в силу поправки в Земельный кодекс и федеральный закон о садоводстве и огородничестве. За любую постройку с фундаментом, которую не поставили вовремя на кадастровый учет и не зарегистрировали, придется заплатить штраф. После внесения данных в Росреестр дачнику нужно будет платить за объект налог в размере от 0,2% до 0,3% от кадастровой стоимости капитальной постройки. Под действие закона может попасть сарай, баня или любой другой объект с фундаментом. За отсутствие регистрации собственник заплатит налог за все годы, что постройка находилась на его участке, а также штраф в размере 20% от этой суммы. Если объект никто так и не зарегистрирует, его снесут.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Несвоевременное освоение дачной земли На освоение земли владельцам дали три года. Если за это время собственник не успеет привести участок в порядок, ему придется заплатить штраф. Размер санкции будет равен 1-1,5% от кадастровой стоимости объекта, но не менее 20 тысяч рублей. Неосвоенным участок могут посчитать, если на нем обнаружат хлам, разрушенные постройки, неоформленные здания, сорняки.

Фото: Медиасток.рф

Как освоить участок: убрать сорняки и хлам;

полить землю;

иссушить заболоченный участок;

посадить цветы или другие полезные культуры;

укрепить почву в случае необходимости;

построить дом или другую постройку. На исправление нарушения дают полгода. Если за это время ничего не изменится, участок изымут в пользу ветеранов СВО, многодетных семей и других нуждающихся категорий населения.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Нарушение правил пожарной безопасности За нарушение правил разведения огня тоже есть штрафы. Например, для сжигания мусора нужна площадка в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы и валежника. Ее требуется отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. «Для разведения костра на участке с целью сжигания мусора необходимо выкопать яму глубиной не менее 0,3 метра и диаметром не менее одного метра либо разжигать огонь в металлической емкости с крышкой», — отметил юрист.

Сжигать мусор запрещено в следующих случаях: если участок расположен на торфяных почвах и при действии особого противопожарного режима;

под кронами деревьев хвойных пород в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы и другие отверстия, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при превышении установленных значений скорости ветра.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

В 2025 году дачники могут столкнуться с неприятными последствиями за разведение огня на участке с нарушением требований по соблюдению расстояний. По правилам противопожарного режима открытый огонь разрешено разводить в мангале и на расстоянии не менее пяти метров от дома. «Костер должен располагаться на расстоянии не менее 50 метров от здания, 30 метров — от лиственных и 100 метров — от хвойных деревьев», — добавил Богданов. Согласно КоАП, за нарушение правил дачнику придется заплатить до пяти тысяч рублей. Сорняки на участке и неправильная утилизация мусора Кроме того, необходимо следить, чтобы участок не зарастал. За сорняки выше забора могут оштрафовать на 300–500 рублей, за борщевик — на две-пять тысяч рублей.

«В зависимости от категории земель и региона, где расположен участок, владельцев дач могут оштрафовать за заросли таких растений, как мята полевая, одуванчик лекарственный, подсолнечник сорно-полевой, овес пустой, заразиха ветвистая, подсолнечниковая и египетская», — перечислил Богданов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

Дачники также могут столкнуться с неприятными последствиями за скопление мусора на участке или рядом с ним зимой. В соответствии с законодательством отходы, в том числе крупногабаритные — мебель, бытовая техника, хлам после ремонта, — нужно складировать на специальной контейнерной площадке. «Закапывание такого мусора на даче или его скопление не в специально отведенном месте могут квалифицировать как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Это может повлечь административную ответственность», — отметил юрист. За нарушения придется заплатить от двух до трех тысяч рублей. Если же вновь утилизировать отходы ненадлежащим образом, штраф окажется еще выше — от трех до пяти тысяч.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Закон о тишине — 2025 Закон о тишине действует по всей России, даже за городом. Однако временные рамки и штрафы в регулируются в зависимости от региона. Например, в Подмосковье запрещено шуметь: по будням — с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00;

по выходным — с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00. За нарушение тишины в Московской области дачникам грозит штраф от одной до трех тысяч рублей (за повторное нарушение в течение года — четыре тысячи). Помимо ремонтных работ, к действиям, нарушающим покой, относятся крики, использование пиротехнических средств, другие громкие звуки. Растения с наркотическими и психотропными веществами Выращивание растений, содержащих психотропные и наркотические вещества, в России запрещено. За это дачнику будет грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Запрещенные растения на дачах гермала — многолетнее травянистое растение, другое название — могильник обыкновенный. Растение содержит психотропные вещества гармин и алкалоид;

турбина щитковидная — тоже содержит запрещенные вещества: алкалоид, эрголин и эргин;

банистериопсис каапи — из него в индейских племенах готовят галлюциногенный отвар;

голубой лотос — содержит алкалоид, обладает седативными свойствами;

диплоптерис кабрерана;

ибога;

кактус с мескалином;

кат;

кокаиновый куст;

конопля;

мак снотворный;

мимоза хостилис;

митрагина прекрасная;

психотрия зеленая;

роза гавайская;

шалфей предсказателей;

эфедра. За культивирование перечисленных растений в крупном и особо крупном размере предусмотрели уголовное наказание (статья 231 Уголовного кодекса России). Крупным размером считают от 10 растений, особо крупным — от 100. По кодексу дачнику придется заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, также он может угодить в тюрьму на срок от двух до восьми лет. Если владельца участка застанут за выращиванием менее 10 запрещенных культур, будет грозить административная ответственность: штраф от 1,5 до четырех тысяч рублей или арест до 15 суток.

Фото: Медиасток.рф

Мытье машины на даче Многие россияне привыкли мыть автомобиль прямо на участке, но это может обернуться штрафом. Есть водоохранные зоны и санитарные нормы, регулирующие использование водных ресурсов. Водный кодекс Российской Федерации (статья 65) — запрещает мойку транспорта вблизи водоемов (реки, озера, пруды).

КоАП (статьи 8.13, 8.42) — штрафы за загрязнение водных объектов.

Региональные постановления — в некоторых районах Подмосковья введен полный запрет на мойку машин на частных участках.

Интересно За мойку транспортных средств вне специально определенных мест законодательством Московской области для физлиц предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей. За мойку транспортных средств вне специально определенных мест законодательством Московской области для физлиц предусмотрен штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Почему нельзя мыть машину на даче? Загрязнение почвы и грунтовых вод Моющие средства (шампуни, растворители) содержат фосфаты, ПАВ, нефтепродукты. Эти вещества просачиваются в почву, попадают в колодцы и скважины, делая воду опасной для питья. Нарушение экологического баланса Химикаты убивают полезные микроорганизмы в почве. Масляные пятна и бензин вредят растениям.

Фото: Медиасток.рф

Где можно мыть машину в Московской области? Разрешенные варианты: Автомойки с оборотным водоснабжением (вода очищается и используется повторно).

Специальные площадки с канализационным стоком и очистными сооружениями.

На своем участке, но без химии — только чистой водой и тряпкой (если нет прямого запрета в вашем районе).