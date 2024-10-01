Севастопольцы отметили День воссоединения новых регионов с РФ большим концертом

В Севастополе провели благотворительный концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Как отметили организаторы, каждый гость внес свой вклад в этот праздник.

Учителя, родители Балаклавского дома детского и юношеского творчества устроили благотворительный концерт-акцию «Одна страна — одна семья — одна Россия».

Художники нарисовали поздравительные открытки к мероприятию, воспитанники кружка декоративно-прикладного направления сделали поделки и сувениры, чтобы продавать на благотворительной ярмарке. Творческие коллективы подготовили концертные номера для гостей.

Собранную гумпомощь направят в прифронтовые регионы. Мероприятие закончили флешмобом «Мы вместе», где каждый участник почувствовал себя частью большой страны, в которой народы желают жить в мире и дружбе.

Также День воссоединения новых территорий с Россией отпраздновали в Дмитровском городском округе Подмосковья. В честь праздника в учреждениях образования и культуры округа провели ряд патриотических мероприятий.