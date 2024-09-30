В Дмитрове отпраздновали День воссоединения новых территорий с Россией
В Дмитровском городском округе отметили День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В честь этого в учреждениях образования и культуры округа провели ряд патриотических мероприятий.
Например, в Дмитровской центральной библиотеке прошла программа «Навеки вместе!», в которой принял участие писатель, краевед Аркадий Зюзин.
Также детский патриотический флешмоб «Новороссия и Донбасс снова с Россией!» состоялся в Центре культурного развития «Подосинковский». Там детям рассказали о событиях, которые предшествовали воссоединению с Россией, о трудностях жителей новых регионов, об общей истории и мерах защиты этих территорий.
В музее «Дмитровский кремль» провели лекцию «История освоения территорий Донбасса и Новороссии Россией». Послушать ее смогли все желающие жители округа.
Тематические акции и мероприятия в честь Дня присоединения новых территорий провели и в Мытищах. Желающие смогли поучаствовать в сборе гуманитарной помощи.