Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» сообщила о снижении цен на топливо

Сеть автозаправочных станций «Нефтьмагистраль», работающая в Москве и Московской области, объявила о снижении цен на все виды топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В компании уточнили, что обновленная стоимость уже действует на автозаправочных станциях сети и отображается на информационных стелах АЗС.

Снижение цен произошло на фоне повышенного внимания со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ранее ФАС направила в адрес «ТД „Нефтьмагистраль“ запрос о ценообразовании на нефтепродукты.

До 26 июня компания должна предоставить ведомству данные о средневзвешенных ценах на бензин и дизельное топливо, объемах реализации на автозаправочных станциях, рентабельности продаж, а также экономическое обоснование изменения стоимости топлива.

Ранее в Сети появился фейк, что на автозаправках на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом образовались гигантские очереди из автомобилей.