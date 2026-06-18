От крупнейшей независимой сети АЗС потребовали объяснить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба направила запрос о ценах на топливо работающей в московском регионе крупнейшей частной сети заправок «Нефтьмагистраль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

До 26 июня компании необходимо предоставить в ФАС информацию о средневзвешенной цене на бензин и дизельное топливо, а также объемы их реализации на АЗС.

«Сеть также должна направить экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива и данные о рентабельности продаж», — подчеркнули в антимонопольной службе.

В ФСБ уточнили, что запрос направили в рамках мониторинга ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов и соблюдения требований антимонопольного законодательства участниками рынка.

Ранее в Сети появился фейк, что на автозаправках на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом образовались гигантские очереди из автомобилей.