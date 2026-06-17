Фейк: на АЗС между Москвой и Петербургом образовались очереди из-за дефицита бензина

Слух об очередях на АЗС между Москвой и Петербургом стал ложным

В Сети появилась информация, что на автозаправках между Москвой и Санкт-Петербургом образовались огромные очереди из-за дефицита бензина и дизельного топлива. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые группы и паблики распространяют сообщения, что на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом образовались скопления автотранспорта у топливных терминалов. Авторы вброса утверждали, что причиной послужил дефицит бензина и дизельного топлива на заправочных станциях.

Правда

Периодическое образование очередей на указанной трассе фиксируется ежегодно с наступлением дачного сезона и не связано с топливным дефицитом.

В компании «Автодор» опровергли информацию об очередях на заправках.

«В социальных сетях распространяется информация о якобы возникших затруднениях на многофункциональных зонах дорожного сервиса. Она не соответствует действительности. На МФЗ трассы М-11 „Нева“ движение осуществляется в штатном режиме. Затруднений на въездах, выездах и автозаправочных станциях не зафиксировано», — подчеркнули в пресс-службе.

Водителям посоветовали не оставлять машины на долгое время у колонки. Такие действия снижают пропускную способность автозаправочной станции и могут создавать неудобства для других автомобилистов.

Подобное скопление транспорта носит регулярный характер и наблюдается на данной АЗС каждые летние выходные.

Также на участке М-11 между населенным пунктом Окуловка и Санкт-Петербургом протяженностью порядка 300 километров функционирует всего четыре автозаправочные станции, что объективно создает предпосылки для скопления транспорта.

Причинами очередей являются ежегодный сезонный ажиотаж, недостаточное количество АЗС на отдельных участках и длительная стоянка водителей у колонок во время отдыха.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.