«Сергей Королев» доставил Благодатный огонь в Москву

Церемония схождения Благодатного огня ежегодно проходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне православной пасхи. На мероприятие, как правило, приезжают десятки тысяч паломников со всего мира.
Затем Благодатный огонь распространяется по разным странам. В 2025 году его в Россию доставят, в том числе, и в города приграничных регионов. Святыню уже передали представителям епархий Русской православной церкви. Благодатный огонь в Москву привезли в особой лампаде.
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