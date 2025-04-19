«Сергей Королев» доставил Благодатный огонь в Москву

В столичной воздушной гавани «Внуково-3» благополучно сел самолет Роскосмоса с Благодатным огнем. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Святыню переправили из Иерусалима на самолете «Сергей Королев». В аэропорту Благодатный огонь встречали десятки верующих.

Церемония схождения Благодатного огня ежегодно проходит в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне православной пасхи. На мероприятие, как правило, приезжают десятки тысяч паломников со всего мира.

Затем Благодатный огонь распространяется по разным странам. В 2025 году его в Россию доставят, в том числе, и в города приграничных регионов. Святыню уже передали представителям епархий Русской православной церкви. Благодатный огонь в Москву привезли в особой лампаде.