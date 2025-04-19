Благодатный огонь в Россию привезут в особой лампаде

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в специальной лампаде, созданной в России. Об этом РИА «Новости» заявил глава попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

Лампаду сконструировали таким образом, что пламя в ней не потухнет даже от перепада давления на борту лайнера, рассказал он. Якунин добавил, что в прошлый раз российской делегации пришлось брать разработку NASA.

«Теперь это наше собственное, отечественное производство. Ее отличие заключается в том, что так как при перевозке в самолете требуется сертификат на перевозку особо опасного груза, она абсолютно безопасна», — подчеркнул он.

По его словам, произведенную в России лампаду можно использовать даже под землей.

Ранее в фонде Андрея Первозванного подтвердили, что Благодатный огонь в страну привезут из Израиля на самолете «Сергей Королев» госкорпорации «Роскосмос». Схождение огня состоится в Иерусалиме 19 апреля.