Благодатный огонь из Иерусалима в Москву доставит «Сергей Королев» из Роскосмоса

ФАП: самолет Роскосмоса доставит в Москву Благодатный огонь перед Пасхой

В этом году Благодатный огонь доставят в Москву из Иерусалима на самолете «Сергей Королев». Об этом РИА «Новости» сообщили в фонде Андрея Первозванного (ФАП).

«В 2025 году Благодатный огонь будет доставлен самолетом „Сергей Королев“ госкорпорации „Роскосмос“», — уточнили в ФАП.

Схождение огня произойдет 19 апреля 2025 года в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Храм построен на месте, где был распят и воскрес Иисус Христос. На следующий день, 20 апреля, верующие будут отмечать Пасху.

Фонд Андрея Первозванного доставляет святыню в Россию с 2003 года. Традиционно Благодатный огонь развозят по разным странам для празднования. ФАП организует принесение Благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму» по благословению патриарха Московского и всея Руси.

Ранее руководитель информационной службы Московской городской епархии иерей Александр Волков напомнил, что лучше не совмещать празднование Пасхи и посещение могил близких.