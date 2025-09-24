Семья с детьми лишилась денег из-за сделки с обманутой мошенниками пенсионеркой

Многодетная семья два года безуспешно пытается вернуть деньги после отмены сделки по покупке квартиры у московской пенсионерки. Владелица жилья заявила, что стала жертвой мошенников и не понимала, какие документы подписывает. Вернуть деньги при этом она не может, так как все отдала злоумышленникам. О необычном деле 360.ru рассказала представляющая интересы семьи адвокат Елена Дрогнева.

Она пояснила, что в конце 2023 года семья наняла риелтора, который нашел для нее квартиру за 10,4 миллиона рублей. Владелицей недвижимости была 75-летняя пенсионерка. Из-за преклонного возраста продавщица прошла освидетельствование у психиатра, который заявил, что она вменяемая и на учете не состоит.

О том, что сделка добровольная, пенсионерка объявила всем — от участкового до сотрудников МФЦ. После оформления документов и передачи денег она попросила время для сбора вещей. Семья согласилась

«Потом она пошла в полицию, где написала заявление, что стала жертвой мошенников и все полученные деньги вместе со своими сбережениями отдала», — рассказала Дрогнева.

Сделку по продаже квартиры пожилая женщина обжаловала через суд, который встал на ее сторону.

«Тогда провели быструю экспертизу, которая показала, что она вменяемая, но на момент подписания договора было сильное волнение, оттого что ей управляли мошенники», — пояснила адвокат.

Юристы пенсионерки заявили, что через своего бывшего работодателя она вернула украденные сбережения, но не деньги за квартиру. Дрогнева добавила, что попытки признать мошенницей саму пенсионерку пока ничем не завершились.

«Мы уже два года сражаемся», — пояснила адвокат.

В рамках доследственной проверки пенсионерку снова опрашивают. На часть вопросов она отвечать отказывается, ссылаясь на здоровье. Потерявшая деньги многодетная семья ютится в съемной однушке.

Ранее подмосковные следователи завели дело против работавшего курьером у мошенников подростка. Юношу задержали при получении трех миллионов рублей у пенсионерки.