Подростка из Одинцова обвинили в попытке обобрать пенсионерку

В Одинцове 16-летнего подростка обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Московской области.

По версии следствия, школьник вступил в преступный сговор с неизвестными и решил путем обмана похитить деньги у пенсионерки.

Аферисты связались с женщиной через мессенджер и попытались убедить, что ее личные данные стали известны мошенникам.

Они потребовали, чтобы пенсионерка передала деньги им на хранение через курьера-подростка.

«О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. Во время передачи денег в размере более трех миллионов рублей обвиняемый был задержан», — отметили в пресс-службе.

СК напомнил об участившихся случаях вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы. За преступления такого рода россиянам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее в подмосковном управлении безопасности предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники отправляют гражданину с поддельного номера СМС о пополнении счета, а потом требуют вернуть деньги.