Семья подмосковного военного осталась без жилья и денег из-за продавца-пенсионера

Семья военного приобрела в Подмосковье квартиру на субсидию от Минобороны, но ей пришлось вернуть жилье продавцу-пенсионеру, который якобы провел сделку под влиянием мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, семья с тремя детьми осталась без жилья и денег.

Супруги приобрели четырехкомнатную квартиру в Монине за 10,5 миллиона рублей, сделка прошла юридическую проверку. Владелец жилья настоял, чтобы покупатели заплатили наличными.

Через некоторое время пенсионер подал иск об аннулировании сделки и заявил, что стал жертвой мошенников, которым отдал полученные деньги. Семья подала иск на признание их добросовестными покупателями, но суд принял сторону продавца.

По данным канала, 68-летний россиянин предоставил медэкспертизу, свидетельствующую, что в день сделки он не отдавал отчета в своих действиях.

Ранее похожий случай произошел в Москве — пожилая женщина спустя шесть лет отсудила проданную квартиру у нового владельца. Пенсионерка документально подтвердила, что страдает умственной отсталостью и в момент сделки не осознавала своих действий.