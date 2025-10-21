Московская пенсионерка отсудила проданную квартиру спустя шесть лет

Пенсионерка из Москвы продала свою квартиру, а через шесть лет отсудила ее у нового владельца. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

У 65-летней москвички была квартира площадью 45 квадратных метров в Зюзино. Она продала жилье своему соседу в 2019 году за пять миллионов рублей. Но через три года пенсионерка вдруг подала иск против покупателя. Она заявила, что якобы страдает умственной отсталостью и в момент сделки не осознавала своих действий. Это подтвердили медицинские документы.

Сосед отремонтировал купленную квартиру, вложив около миллиона рублей. Но суд встал на сторону москвички и вернул ей недвижимость. В деле участвовал новый муж пенсионерки, который требовал съехать по-хорошему или заплатить еще пять миллионов рублей.

Похожий случай произошел в начале октября в Санкт-Петербурге. Суд обязал покупательницу вернуть квартиру стоимостью более семи миллионов рублей пенсионерке, которая якобы подверглась атаке мошенников. Сделку признали недействительной.