«Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток | 360°

19 мая 2024, 17:56
«Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток
Ирина Винер посоветовала гимнасткам бросать спорт, если он мешает семье
Семья для девушек всегда должна быть на первом месте. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой в рамках проекта «Жеребцова и точка» заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Ирина Винер родилась в Узбекистане в те времена, когда некоторые женщины еще ходили в парандже, во всем слушаясь мужа. Потом представительницы прекрасного пола стали свободнее, отметила тренер.
Реклама
Бабушка и дедушка Винер были традиционных взглядов, а родители — довольно современные. Мать работала врачом, отец часто писал картины на выездах в колхозах, на фабриках и заводах.
Но семья, я понимала, всегда должна быть на первом месте. Я детей учу с самых их первых шагов: если спорт мешает школе, надо бросать школу, но если спорт мешает семье — надо бросать спорт. Семья — это первое. Дети, муж — первое.
Ирина Винер
Винер заявила, особо спорить в семье она не могла. Но только в том случае, если это не касалось ее карьеры.
«Но если дело касалось моей работы, то у меня вырастали рога и хвост», — посмеялась спортсменка.
Ранее Винер рассказала о своем подходе к воспитанию гимнасток. Главное правило тренера — честность и справедливость.
Дети
Школы
Семья
Женщины
Работа
Реклама
Реклама