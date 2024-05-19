«Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 17:56 «Семья на первом месте». Винер рассказала, чему учит юных гимнасток Ирина Винер посоветовала гимнасткам бросать спорт, если он мешает семье Телеканал «360»

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Семья для девушек всегда должна быть на первом месте. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой в рамках проекта «Жеребцова и точка» заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Ирина Винер родилась в Узбекистане в те времена, когда некоторые женщины еще ходили в парандже, во всем слушаясь мужа. Потом представительницы прекрасного пола стали свободнее, отметила тренер.

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Бабушка и дедушка Винер были традиционных взглядов, а родители — довольно современные. Мать работала врачом, отец часто писал картины на выездах в колхозах, на фабриках и заводах.

Но семья, я понимала, всегда должна быть на первом месте. Я детей учу с самых их первых шагов: если спорт мешает школе, надо бросать школу, но если спорт мешает семье — надо бросать спорт. Семья — это первое. Дети, муж — первое. Ирина Винер

Винер заявила, особо спорить в семье она не могла. Но только в том случае, если это не касалось ее карьеры.

«Но если дело касалось моей работы, то у меня вырастали рога и хвост», — посмеялась спортсменка.

Ранее Винер рассказала о своем подходе к воспитанию гимнасток. Главное правило тренера — честность и справедливость.