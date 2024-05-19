Эксклюзив 19 мая 2024, 02:05 «Не та мама, что гладит по голове». Винер — о воспитании гимнасток Винер: дети жестокие и не прощают обмана, им нужно говорить правду

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Дети в спорте жестокие, но справедливые. Они не прощают обмана и ценят наставника, который привел их на пьедестал. О своем подходе к воспитанию гимнасток глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер рассказала на передаче «Жеребцова и точка» на телеканале 360.ru.

Про Ирину Винер говорят, что она строгая наставница, но делает из детей чемпионов. Сама тренер считает, что с воспитанниками нужно быть честной.

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«Я всегда рассчитываю на справедливость детей. Они жестокие дети, но очень справедливые. Они жестокие. Они не прощают. Взрослые могут простить, а дети не прощают», — заявила Винер.

Главный тренер страны по художественной гимнастике пояснила, что если ребенка «гладить по головке и хвалить», но при этом он не показывает хороших результатов, то ничего хорошего из этого не выйдет. Он будет винить в своих неудачах того, кто его не доучил.

«Можно сделать какое-то замечание жесткое, такое сравнение неприятное для ребенка, и он даже может прослезиться в этот момент. Но когда он встает на пьедестал, он подходит и говорит: „Спасибо, вы наша вторая мама“», — поделилась собеседница телеканала.

Винер подчеркнула, что воспитанники не уходят из-за жестких замечаний. Могут поплакать, но всегда остаются и после тренировок благодарят наставника. И все это благодаря честности, считает тренер, воспитанникам нужно говорить все.

«Не та мать, которая гладит по голове, а та, у которой ставят на пьедестал, и в честь этой девочки играется гимн» Ирина Винер Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Главный тренер отметила, что делает все для своих воспитанниц: лучшие врачи, массажисты, диетологи, лучшее питание, лучшие сборы. Для них она «и мама, и папа, и бабушка, и дедушка».

Винер также высказала свое отношение к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Ее воспитанницы приняли решение не ехать в Париж, если они не смогут стоять на пьедестале под гимн России.