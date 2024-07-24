Семейный спор. Кадырова ввели в заблуждение в ситуации с Wildberries

Юрист Гордон: Кадыров может выступить переговорщиком в ситуации с Wildberries

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Эмоциональные и странные высказывания мужа гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава по поводу бизнеса и развода вызывают удивление, заявила 360.ru юрист Екатерина Гордон. По ее словам, в сложившейся ситуации имеют место разногласия и недопонимание.

Специалист прокомментировала новости о «рейдерском захвате» Wildberries. Гордон пообщалась с Татьяной Бакальчук и призвала доверять ее словам.

«Вчера как раз я общалась с Татьяной. И она сказала, что говорить о разводе рано. Также она записала видеообращение, <…> что она не в заложниках, никакого рейдерского захвата нет. Давайте ей доверять. Я ее знаю, она человек очень спокойный и не глупый, поэтому давайте будем доверять ей и ее словам», — сказала Гордон.

Она отметила, что для мужа Бакальчук совершенно точно не может быть новостью тот факт, что ему принадлежит 1% в Wildberries. Сейчас он предпринимает «странную попытку» оспорить малую долю в компании.

Главу Чечни Рамзана Кадырова ввели в заблуждение по поводу сложившейся ситуации, считает Гордон.

У больших и серьезных людей вообще не принято входить в семейные споры. А здесь спор в первую очередь семейный. Никаких признаков рейдерского захвата в данный момент нет. Я думаю, что Рамзан [Кадыров] в идеале должен бы проговорить с Бакальчук и понять, что супруг не совсем верно интерпретирует ситуацию.

Екатерина Гордон

юрист

Эксперт напомнила, что большие бизнесы всегда оформляют специальным образом.

«Я убеждена, что у Wildberries и внутри отношений Бакальчук с ее супругом все продумано и прописано в соответствующих документах», — подчеркнула она.

Кадыров в этом случае может выступать лишь в роли переговорщика, отметила Гордон. Муж Бакальчук обратился к главе Чечни на эмоциях, продемонстрировав не совсем корректное поведение, заключила юрист.

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