Воробьев сообщил о последствиях уничтожения 3 БПЛА в Подмосковье 14 марта
Воробьев: 3 дрона уничтожили в Подмосковье 14 марта, пострадавших нет
Утром 14 марта силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников на Московский регион. О последствиях сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг», — уточнил он.
Еще один беспилотник, по данным губернатора, уничтожили в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.
Третий дрон сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Там обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — заключил Воробьев.