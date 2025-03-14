Воробьев сообщил о последствиях уничтожения 3 БПЛА в Подмосковье 14 марта

Утром 14 марта силы ПВО отразили очередную атаку беспилотников на Московский регион. О последствиях сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг», — уточнил он.

Еще один беспилотник, по данным губернатора, уничтожили в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.

Третий дрон сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Там обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — заключил Воробьев.